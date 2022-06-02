根據TrendForce最新LED產業報告顯示，在疫情趨緩、使全球各類經濟活動復甦的趨勢下，2021年全球LED產值高於市場預期，達176.5億美元，年增15.4％，其中一般照明、植物照明、車用和顯示屏等應用市場，均呈現大幅度的成長；背光市場則受惠於Mini LED技術導入與領導廠商的帶動，維持穩定。

從LED廠商營收排名來看，受惠於市場需求回升，多數廠商營收呈現明顯成長，前三大廠商擁29.5％的市占率。日亞化學（Nichia）背光LED業務營收，雖然受到OLED滲透率提升的影響而有所下滑，但是，在閃光燈、車用LED與一般照明市場營收高速成長的拉抬下，整體營收仍然穩定成長，持續位居全球第一。

艾邁斯歐司朗（ams OSRAM）憑藉穩定的產品品質、優異的光效與性價比，讓全球高階車款與新能源車皆視其為供應商首選。除此之外，受惠於植物照明、紅外線感測訂單，使得營收位居全球第二。

三星LED（Samsung LED）同樣受惠於車用照明、植物照明、一般照明與Mini LED背光業務提升，位居第三，其中，三星照明LED產品定位於高階市場，在歐美地區等高階市場，挾品質與專利等優勢，市占率逐步擴大。值得一提的是，三星LED的植物照明訂單也呈現快速成長，帶動其照明LED的業務營收位居全球第一。

前十大LED廠商還包含首爾半導體（Seoul Semiconductor）、Lumileds、木林森（MLS）、億光（Everlight）、光寶（LITEON）、國星光電（Nationstar）和鴻利智匯（Hongli）。 首爾半導體受惠於大尺寸背光、車用LED與照明營收成長。Lumileds同樣在車用LED、照明LED領域表現同樣亮眼，並持續推出多樣商用照明、植物照明與建築照明用LED搶占市占率。而木林森、國星光電和鴻利智匯，在顯示屏LED和照明LED市場的營收，均有明顯增長；億光和光寶則持續耕耘光耦、紅外線感測、消費性電子指示燈產品。

觀察2022年上半年的表現，TrendForce表示，儘管歐美地區需求逐步恢復，不過，俄烏戰爭持續造成原物料上漲、通膨惡化，連帶造成消費市場需求疲弱。另外，受到中國疫情的影響，部分城市產業鏈出現中斷、斷鏈危機，影響範圍幾乎涵蓋電子與車用等產業，LED市場供需也因此遭受一定程度的衝擊。展望下半年，可以持續關注中國政府即將推出的相經濟刺激政策，預估2022年全球LED產值將繼續保持成長，但是成長速度將不及2021年表現。