邱國峻展出作品《何仙姑與呂洞賓》。（作者提供）

邱國峻展出作品《悟智樂園二》。（作者提供）

邱國峻的《神遊仙境》系列更多作品，2022.5.16-6-08亦同步展出於國立清華大學 宏亮美術館。（作者提供）

受台南市文化局的邀請與委託，攝影家邱國峻以自已近年來的創作計劃《神遊仙境》之最後系列－《重生之境》為歸仁文化中心的重新啟動獻上祝福。（作者提供）

受台南市文化局的邀請與委託，攝影家邱國峻以自已近年來的創作計劃《神遊仙境》之最後系列－《重生之境》為歸仁文化中心的重新啟動獻上祝福。

而《神遊仙境》的另一系列，《仙境夢遊》部分作品也在此次展覽中，用於舖陳邱國峻一直以來關注台灣環境變遷的問題，也對照他從過去到現在心路歷程的轉折。

攝影創作對邱國峻來說一直像是他內在的一面「鏡子」用來關照他自身的內心樣貌。而喜歡以攝影去實驗各種影像可能性的他，這一次與台南府城光彩繡莊合作，結合了台灣廟會刺繡技法與圖像元素，創造出心中的一片風景，表達他在人生此一階段的感觸，也讓我們看到台灣民俗信仰文化之美。

回顧邱國峻過去的作品可以發現，早在2010年起，他就已經開始將台灣傳統刺繡文化融入攝影的創作中了。當時是因為長住於台南，感受到廟會文化似乎是在地居民日常的一部分，但是他真正想呈現的並非廟會中熱鬧澎湃的活動情景，而是希望藉由他捕捉下的瞬間畫面，表現出「人與神」之間的關係。正如他所說：「攝影在此代表著可被看見的現實，而刺繡則暗示著人們心中不被看見，卻真實存在的心情。就像是在不如人意、甚至殘酷的現實外境中，人們仍抱持著自己終會受到神佑的想像或對人生更美好的渴望。」

而這在次所展出的《神遊仙境》系列作品中，邱國峻從台灣廟會活動的場面，進一步延伸到台灣的廢墟場景。其中還包括許多我們記憶中曾經話題十足的荒廢建物，例如台北三芝一帶的「飛碟屋」、台南的「悟智樂園」等。邱國峻認為這些荒廢卻瑰麗的空間，就像他自己內心深處空洞幽微的角落；雖然這個角落被遮掩、妝點出華麗的外表，就像他努力提升自我外在價值或社會形象，卻始終填不了生命無以名狀的匱乏。這樣的心情，對應到邱國峻的創作中，我們可以看到他雖然不斷地藉由刺繡讓廢墟影像更加光彩，卻難掩其中的蒼桑、敗壞。

台灣宗教民俗刺繡例如神衣、桌裙、八仙彩等一直都帶有喜慶、神佑、祈福的意象。邱國峻這次的創作從宗教文化的關注轉向對生活、生命更深刻的關懷，也讓我們從台灣特殊的信仰奇觀，轉而窺見作者的內在風景。

然而，邱國峻的作品不僅提醒著我們對於生命意義的追尋，不應只在於外在表面的風光，在他《神遊》系列的尾聲，也就是《重生之境》中，更提醒觀者：應以正向、包容，甚至具創造性的能量來面對生命的起落。例如其中的一組作品，《重返歸程》中，他所創作的「紅瓦厝」影像，就是以祈福的角度期待台南這一處曾經繁盛，卻因時代變遷而逐漸為人所棄置、遺忘的聚落。邱國峻看到的不再只是它們的衰敗現況，而是更包容地從歷史洪流來看：既然繁華終將沒落，那麼沒落也必將「風華再起」，因為這一切都是在時間流轉、不斷變換中，我們所見到的過程片面，而非結果。同樣地，曾經紅極一時、台南在地的布袋戲團「玉泉閣」也因時移勢易，在廟會中逐漸被其他更聲光娛樂效果的表演所取代。於是邱國峻將這個戲團中的角色重新置入當地民眾活動的生活角落，並賦予華麗的繡飾，讓他們重新演出，故名為《重現風華》！此組作品提醒觀者莫忘文化的傳統，並從傳統中再創新意。

《重生之境》在內容上希望給予漸被遺忘的傳統（無論是房屋聚落或是布袋戲劇）翻新再生的期望，在創作形式上也藉由新穎的表現手法，讓傳統融入當代。甚至在展覽中，邱國峻進一步與跨域創作者吳思僾及數位藝術家鄧雯馨合作，將影像作品再轉化為投影裝置與劇場藝術之形態，為攝影影像灌注更多創新的能量，藉此表現台灣獨特的文化意涵。

而儘管作品能有千變萬化的創意結合與形式手法，邱國峻始終相信攝影既然作為一面能照映出內在真實的「鏡子」，就必然能如實地反射創作者的情感或思維。相信藉由當代藝術家的觀念不斷推移，與影像語𢑥的不斷實驗，台灣攝影的多元性將更加反映出在地文化的豐富情感。

活動名稱：重生之境--邱國峻＜神遊仙境＞系列創作展

英文名稱：Land of Regeneration

時 間：111／5／14(六)~6／26(日) 09：00~17：00

地 點：台南市 歸仁文化中心第二畫廊

＃邱國峻的《神遊仙境》系列更多作品，2022.5.16-6-08亦同步展出於國立清華大學 宏亮美術館。