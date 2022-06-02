《天堂2M》今（2）日更新，推出歷章V「EPISODE II傲慢新覺醒」版本，開放傲慢之塔6樓、全新壺精，並展開多項精彩活動。

《天堂2M》歷章V.以血締結的決心，今日推出「EPISODE II傲慢新覺醒」更新，將開放傲慢之塔6樓以及全新壺精。

傲慢之塔6樓的首領怪物為「貝拉」，其登場時間為14點、20點，擊倒貝拉有機會可以獲得傳說以及英雄道具與技能書。傳說道具包含「斷罪十字弓、泰狄奧森項鏈、墮落天使手套、暗殺秘笈（死亡記號）」等等。

《天堂2M》開放傲慢之塔6樓，首領貝拉全新挑戰

《天堂2M》開放傲慢之塔6樓，首領貝拉全新挑戰

今日同步推出的還有全新壺精6種，包含新神話壺精「安塔瑞斯」、新傳說壺精「黑色蕾爾莉」、新英雄壺精「塔拉金」&「貝希莫斯」以及新稀有壺精「坦佛斯特」&「貓之靈」。

《天堂2M》全新壺精1

《天堂2M》全新壺精2

《天堂2M》今日也推出多項活動：

【歷章V. EP2每日祝福】：6/2維護後～6/15維護前，活動期間內每天晚上21:00～24:00可透過郵件領取獎勵道具，包含「殷海薩恩寵*1000、成長藥水（10%）（活動）、閃亮古董袋（活動）、魔精石（刻印）*100」

此外，活動期間透過每日優惠可領取「副本時間充能石選擇箱（活動）」，還可透過各日額外優惠獲得「上級職業/壺精獲取券（11次）（活動）、高級職業/壺精獲取券（11次）（活動）、泰爾錫覺醒箱（活動）、傲慢戰利品箱（活動）」等豐富獎勵。

每日祝福

【歷章V. EP2 慶典商人蕾亞】：6/2維護後～6/15維護前，活動期間內每天可透過NPC「慶典商人蕾亞（活動）」購買繼承者輔助魔法道具與「EP2.慶典神諭之書（活動）」，完成神諭時還可獲得豐富獎勵。

慶典商人蕾亞

【歷章V. EP2 進擊！傲慢之塔】：6/2維護後～6/15維護前，活動期間內傲慢之塔經驗值獲得量提升30%，傲慢之塔1～6樓移動卷軸掉落率提升。

進擊！傲慢之塔

【歷章V. EP2 毀壞與激戰】：6/2維護後～6/8維護前，活動期間内激戰之島和毀壞的城堡副本使用時間延長為2小時，並且於激戰之島内狩獵時，可以獲得兩倍金幣，而在毀壞的城堡內狩獵可以獲得金幣。

毀壞與激戰

【歷章V. EP2 傑帕爾的邀請】：6/2維護後～6/15維護前，活動期間内70級以上的繼承者可透過傑帕爾殿堂副本向神聖騎士團魔法師（活動）NPC購買「傑帕爾殿堂神諭之書（活動）」和「傑帕爾祕密神諭箱（活動）」。完成「傑帕爾殿堂神諭之書（活動）」的神諭任務能獲得獎勵。

傑帕爾的邀請

【端午粽粽有賞】：6/3（五）00:00～23:59，端午節限定！當天登入遊戲可以透過郵件領取特別獎勵「靈魂彈（刻印）*8888、閃亮古董袋*8、特別端午節粽子（活動）*8」，開啟特別端午節粽子（活動）將可隨機獲得多樣獎勵。

端午粽粽有賞

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。