台南市政府觀光旅遊局最夯吉祥物魚頭君，深受粉絲喜愛，能跟魚頭君拍照的《旅行台南APP》「魚頭君美拍」大改版，台南市府為此特別舉辦《魚頭君拍拍拍》IG徵圖活動，邀請民眾透過《旅行台南APP》拍攝與魚頭君的合照，日前抽出3名幸運兒得主，最大獎得主可獲得iPad Air、以及2名500元超商電子禮券。

台南市市長黃偉哲表示，活動自5/7至5/22截止，共262張投稿作品，活動過程中，每天看著可愛活潑的魚頭君在不同場合中的不同動作，嘴角都會忍不住上揚。最終選出1名人氣獎及2名創意獎得主，人氣獎可獲得限量的魚頭君布偶1隻，而創意獎可獲得魚頭君icash2.0吊飾娃娃1隻；此外，也抽出了3名幸運兒，包含1名獲得價值17900元的iPad Air及2名獲得500元超商電子禮券。

台南市觀旅局局長郭貞慧表示，人氣獎得主貼文截至5/22，共獲得581個讚，分別以觀夕平台沙灘、安平樹屋、北門水晶教堂、北門井仔腳瓦盤鹽田為背景，拍攝不同pose的魚頭君，每張都令人印象深刻；而創意獎得主2名，其中1名以北門的景點為背景，根據不同情境搭配魚頭君不同動作，呈現出的自然感，彷彿拍攝者正與魚頭君一同出遊，除此之外，只有以北門虱目魚小子為背景，讓2隻「虱目魚」同時入鏡的作品，非常有創意；另1名創意獎得主，則以火車站、公車站及T-bike為背景，搭配相關文字，讓觀光大使魚頭君在推廣台南美食的同時，也擔任台南交通宣導小尖兵。

這次的最大獎iPad Air及500元超商禮券3名得獎者，是先從活動頁面將有「#魚頭君拍拍拍」的貼文中，逐篇審核，排除重複投稿及AR魚頭君沒有入鏡的照片後，再使用抽獎程式抽出各獎項得主，最大獎iPad Air得獎者以新營區民治市政中心前方的黑琵公仔及水池為背景，搭配兩人互相邀約的逗趣對白，僅投稿1張就將價值17900元的iPad Air輕鬆抱回家。