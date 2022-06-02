福特汽車執行長法利（Jim Farley）周三在一場活動上表示，汽車產業持續轉向電動車的趨勢，在未來幾年將迫使汽車製造商和供應商進行大整併。

法利表示，投資電動車技術所需的大量資金將導致小型企業不得不接受被收購的命運，也將給資金逐漸枯竭而陷入掙扎的電動車新創公司帶來更大的壓力。

法利在資產管理公司Bernstein第38屆年度戰略決策會議上表示，與現在較常見的合夥或合資相比，未來將會出現更多的收購，傳統汽車製造商和供應商「絕對會進行整併」，將出現一些大贏家，有些公司將展開變革，有些不會，而許多小型企業無法負擔這樣的轉變。

法利表示，電動車新創公司所追求的市場，沒有大到足以證明他們砸下的資本或他們的估值是合理的。

此外，法利表示中國電動車公司將比美國企業更具優勢，「我們即將迎來一場大洗牌，我覺得這次洗牌將有利於許多中國的新公司」，但他未點名任何中國的新創公司。

目前中國知名的電動車製造商包括蔚來、小鵬汽車和理想汽車。

不過法利確實提到了中國最暢銷的宏光Mini電動車就是製造成本不高但深受消費者歡迎的範例。宏光Mini EV由美國通用汽車與中國上汽及五菱共同設立的合資公司所生產。為了讓電動車價格更親民同時仍具獲利能力，福特和其他傳統汽車製造商就必須降低成本。