亞昕(5213)今日股東會，董事長姚連地說，今年最大的兩個變數一是原物料是否持續上升造成營建成本大漲，二是政策對房市的控管是否加大力度，去年整體房市已是首購優於換屋，這種定位趨勢應該不會有變數，由於量價基期已高，預期今年房市增幅將略為縮小，審慎樂觀看待今年房市表現。

亞昕今年雙北、台中均有推案，估計推案量約達300億元。姚連地指出，除了新北「森中央」、「昕銀座」；台北「亞昕敦南」、「亞昕華威」；台中「一沐」、「一境」。另外，馬來西亞喜來城目前銷售率近五成，依照目前施作工程進度預計2023下半年有機會完工，屆時將依銷售與交屋進度進行認列入帳。

面對央行連續升息的動作，姚連地說，政策確實會對房地產產業帶來衝擊，加上疫情防控、缺工問題，今年整體的成交量能否較2021年相當，有待觀察，但在房價的部分來看，由於營造成本的墊高，對於房價具有一定的支撐。

亞昕今日股東會通過配發每股2元股利，承認並通過2021年亞昕營業報告書及財務報告，2021年全年合併營收為新台幣30.49億元，營業利益2.93億元，母公司稅後淨利2.53億元，稅後每股盈餘(EPS)0.73元。