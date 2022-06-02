根據印尼2日官方數據，因為食物以及機票價格上漲，當地5月通膨雖上升速度略快，但符合市場預期，且還在印尼央行的目標值之內。

印尼央行表示，5月CPI（消費者物價指數）年增3.55%，略低於市場預估3.6%，4月則為3.47%。同時，5月通膨也創2017年12月以來最高，但仍在印尼央行2022年預估值範圍之內，2%到4%。

若看印尼核心通膨，5月與4月差不多都在2.58%附近。比預估值2.70%稍低一點。另外，印尼政府也指出，棕櫚油在5月期間曾有3周都不能出口，這也壓低當地食用油價格。不過，全球食物價格一片大漲之下，印尼的物價也無法獨善其身。

印尼政府說明，全球包括小麥、大豆等原物料價格驚驚漲，印尼的通膨也受到影響因此上升。以進口雞隻飼料大漲來看，印尼雞肉以及雞蛋售價都跟著上漲。5月，印尼政府又將能源補貼增加240億美元且將要實施。

另外，專家學者也認為，印尼政府凍漲燃料售價有助減輕全球高油價帶來的通膨壓力。不過，這個東南亞最大的經濟體，未來免不了可能要面對繼續上漲的通膨。印尼央行上個月曾宣布，上調銀行存款準備率，且預計2022年通膨率將增逾4%。不過，應該會在2023年回落至目標區間內。