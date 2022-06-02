楊奇煜在全新音樂劇成了詐騙公司老闆。（果陀劇場提供）

果陀劇場11月將搬上舞台的逆騙上流音樂劇《我在詐騙公司上班》，將由男星楊奇煜攜手劇場甜心辰亞御、實力派演員徐浩忠、王國讚、張雅筑，共組「詐騙」黃金陣容。戲裡飾演詐騙公司老闆，戲外經營髮廊，最近與「老闆」二字脫離不了關係的小煜笑稱：「奉勸各位老闆沒事不要開店，真的要開，心臟要很大顆，錢要準備的多一點，祝福全天下的老闆都順利啦！」

端午連假到來，主演群楊奇煜、辰亞御、徐浩忠也特地應景準備粽子，為新戲宣傳暖身，祝賀觀眾端午佳節闔家愉快，最近忙著照顧新生兒的帥爸小煜笑稱：「端午節要忙著照顧新生兒跟小心防疫。端午節或許只能草草吃顆粽子就要餵奶去了。」

設定「以騙治騙」為題材，《我在詐騙公司上班》音樂劇為同名網路漫畫改編，主角們在詐騙公司裡上演各種詐騙手法。主演之一的楊奇煜被問及是否有被詐騙的經驗，他分享道：「有次朋友生日傳訊息給我，問說今天是他生日可以給一個紅包嗎？我就匯了500元去，後來發現那個朋友帳號被盜用，就白白給了500元啊！」 女主角辰亞御則笑稱：「我好像沒有被騙的經驗耶！不然就是…被騙了但我沒發現！」

楊奇煜劇中將挑戰飾演癡情詐騙公司老闆，暗戀女主角(辰亞御飾)一路默默守護她，被問及是否曾有暗戀經驗，楊奇煜霸氣表示：「現實生活中我是比較不走暗戀路線的，如果喜歡一個人，就一定希望對方知道，如果對方不喜歡我，我就會放棄了。」

果陀劇場逆騙上流音樂劇《我在詐騙公司上班》劇情描述初入社會的職場菜鳥(徐浩忠飾)，陰錯陽差進入詐騙公司工作，在老闆(楊奇煜 飾)、美艷女上司(辰亞御)的震撼教育下，菜鳥一步步晉升詐騙老手，一場以騙治騙的復仇大計與爾虞我詐的三角戀即將展2022／11／11-11／27果陀劇場逆騙上流音樂劇《我在詐騙公司上班》水源劇場演出，購票請上TixFun售票網。