三大法人賣超台股104.52億元 16:452022/06/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今天跌122.52點，收在16552.57點，成交值新台幣2131.24億元。三大法人同步賣超，合計賣超104.52億元。 自營商賣超3.72億元，投信賣超15.83億元，外資及陸資賣超84.97億元。1110602 元大證 推台股定期定額優惠 台幣扮救星 前四月幫壽險賺523億 前所未見的同期新高 熱門股－鴻準 集團助攻逆勢抗跌 #52 #台股 #104 #億元 #三大法人賣超 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「經濟颶風」吹倒台股 早盤下跌逾百點 10:242022/06/02 財經 工商社論》新世代投資人須提升股市風險意識 04:102022/06/02 財經要聞 矽力-KY甩尾 登3千元 04:102022/06/01 財經要聞 兌美元收29.27元 外資撤退 台幣重貶2.05角 04:102022/06/02 財經要聞 MSCI效應 權值股奮起 04:102022/06/01 財經要聞 《期貨》6月台指期開盤下跌72點 金融期、電子期齊開低 09:182022/06/02 財經 台股下半年反彈行情俏 拉回找買點 11:242022/06/01 財經 官股護盤 鎖定權值高價股 04:102022/06/02 證券．權證 MSCI季度調整＋外資回補權值股 台股尾盤爆量1,591億 04:102022/06/01 財經要聞 台指期逆價差 擴至125點 04:102022/06/01 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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