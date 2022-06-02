台股今天跌122.52點，收在16552.57點，成交值新台幣2131.24億元。三大法人同步賣超，合計賣超104.52億元。

自營商賣超3.72億元，投信賣超15.83億元，外資及陸資賣超84.97億元。1110602

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