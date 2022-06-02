位在基隆市愛三路的麥當勞，自1988年營業至今，已有34年歷史，成了基隆地標之一，更是許多基隆人從小到大的回憶。不過這間被基隆人稱為「大麥」的愛三門市，已於5月29日晚間結束營業。傳出「大麥」收攤原因與房租談不攏有關，一名自稱房東的網友今現身，坦言留不住麥當勞，「我失敗了」。

該網友「傑傑」在YouTube影片「基隆街訪企劃！大麥消失了？」留言處表示，他兩年前和麥當勞重談租約時，已打8折續租，低於外界猜測的金額，也比競標者想搶進此店面的價格低，「我知道大麥對基隆人的重要性，也在那時做了我的犧牲，想說可以把大麥留下來15年」。

沒想到麥當勞表示，因速食生態及購買運送方式改變，決定放棄大坪數店面。「傑傑」強調，他盡了身為房東的一切可能想留住「大麥」，希望保留基隆人的回憶，沒想到最後還是失敗。

房東說，這個店面將留給有緣在基隆的經營者，也請網友提供心目中想要的新店家，「我會聽到你們的吶喊，盡我的能力再建立下一個至少30年的基隆新地標，相信我」。