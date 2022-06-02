國內新增7萬6967例本土個案，全台「確診率」目前為9%，指揮官陳時中今天表示，只要確診率接近10%時就會反轉下降，國內疫情走向「10天後會更清楚」，至於真正染疫人數有多少？他指出，「確診數」是指真正被確診的人數， 「染疫率」則是包含未被採檢出來或無症狀的「黑數」，兩者比例為1:2至1:3之間，也就是說，全國染疫率可能已接近20~30％。

指揮中心陳時中昨天推估，若全國染疫率達10%至12%應會緩步下降，而目前國內染疫率為9%。因為其他國家染疫率幾乎都到30%才看到疫情下降，外界詢問為何國內預估到10％至12%會趨緩，「為何台灣比較快？」

陳時中今天才進一步說明，他指出「染疫率」和「確診率」不同，確診是確實被檢驗出來的人，染疫率是包含，有可能沒有被驗出來的個案，或是無症狀者，「就是大家所謂黑數」，兩者差距是一比二到一比三之間。也就是說， 確診率到達10%以上，表示實際染過疫的人可能就會有2～3成。因此，當台灣確診率達10%至15％時，推測染疫率可能是20％至30％。

陳時中表示，南韓疫情到最高點時確診率達約16%、香港8.78%、新加坡11%。而台灣疫情走向和新加坡相近，進行時間也相像，「是一個丘陵」，觀察雙北、基隆大約都是在10%左右疫情開始反轉。

但中華民國防疫學會理事長王任賢表示，若要達到群體免疫力，國內應要有60~70%的人口被染疫，未來開放才安全。

指揮官陳時中表示，越高的感染率，感染的人越多，當然越好，不過因目前預估，到達10%後，整體傳播速度會變慢，群體保護力感染率，還是要看自然感染的比率、就是配戴口罩、勤洗手等落實ＮＰＩ措施，以及疫苗施打情況、疫苗保護力消退情況都要一起考量。

國內高峰期是否已經過了？陳時中表示，目前北部在往下走，南部往上，全國持續在高原期，但走向十天內情況很清楚了。