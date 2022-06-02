第二輪快篩實名制販售方式。（指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心表示，6月6日起將開放第二輪快篩實名制，請民眾依身分證末碼單雙號分流購買，每個據點配送份數從78份增加至117份。外界關心第二輪預計開放多久？指揮官陳時中表示，要看民眾使用情況和疫情變化而定，至少維持最基本的一段時間。

鑒於COVID-19國內疫情上升，民眾使用家用抗原快篩試劑的需求增加，中央流行疫情指揮中心今(2)日宣布，自今(2022)年6月6日起，實施第二輪家用抗原快篩試劑實名制販售，為利民眾購買，已提高每個販售據點配送份數，從原先78份增加至117份，希望讓更多有購買需求之民眾，均能買到平價的實名制家用抗原快篩試劑。

指揮中心表示，第二輪家用抗原快篩試劑實名制，可在全國4826家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所購買，凡是持有健保卡／居留證之民眾，無年齡限制，每人均可購買；每輪每身分證字號僅能購買1次，可持他人健保卡代購，每份5劑，每份500元（售出概不退換）；販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。

陳時中指出，快篩實名制第二輪販售方式不變，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五，雙號星期二、四、六，週日則開放全民皆可購買；無論第一輪有沒有買過，都可在第二輪購買。他也提醒，0到6歲兒童免費領取5劑快篩，將持續至6月底。