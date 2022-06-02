訊連(5203)FaceMe人臉辨識引擎獲美好金融app採用，以人臉辨識技術改善開戶之eKYC（數位化身分驗證）流程，打造更安全便利的金融服務。美好金融新用戶不必親自臨櫃，以手機鏡頭就能辨識身分、簽署文件並於遠端完成開戶，AI自動辨識也大幅減輕業者人力核對身分負擔。

美好金融（前大慶證券）提供證券交易、財富管理、投顧、自營等各式金融服務，美好金融轉型以「科技公司」為理念打造全新品牌，旗下「美好金融」應用程式就是科技結合金融的應用；該應用程式提供eKYC（數位化身分驗證），讓用戶透過手機app就能完成開戶，並隨時掌握資產收益狀況、產品配息等資訊。

美好金融將訊連AI人臉辨識引擎FaceMe導入其開戶流程中。以往開金融帳戶，民眾得配合金融機構營業時間，親自攜帶雙證件臨櫃辦理、簽署文件，業者亦須人工查核本人與證件資訊一致，耗費雙方時間成本，也存在人為疏漏風險。

透過FaceMe技術，用戶可利用手機快速完成eKYC（數位化身分驗證）。用戶僅需拍照上傳雙證件，再以相機鏡頭拍攝自己臉部，FaceMe的「證件核身」功能即可以AI判定本人與證件照是否為同一人。此外，FaceMe還具備「活體辨識與防偽」功能，辨識鏡頭前是否為真人，防止有心人士企圖以照片、影片破解系統。如此一來，用戶不必臨櫃辦理，就能快速完成身分驗證流程，順利開戶。

訊連董事長暨執行長黃肇雄表示，無論銀行、保險、證券業者，在發展金融科技時的共同課題之一都是eKYC，而AI人臉辨識就是最理想且無接觸的解決方案，FaceMe精準辨識不僅能保證eKYC流程中的安全性，能打造便利、不中斷的普惠金融服務。