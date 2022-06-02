楊鎮浯縣長偕金沙鎮長吳有家（右）視察湖庫農塘蓄水現況。（金門縣自來水廠提供）

楊鎮浯縣長偕金湖鎮長陳文顧（左二）視察太湖蓄水現況。（金門縣自來水廠提供）

金門今年截至5月底降雨已達562毫米，一掃連2年遭遇50年來僅見大旱的陰霾，目前水情持續穩定。楊鎮浯縣長視察湖庫農塘，提醒鄉親「有水當思無水之苦」節約用水外，也強調縣府全力推動水資源建設，進一步完善供水品質和條件。

金門氣象站統計，去年及前年金門降雨量分別為477、472毫米，不及年平均降雨量約1000至1100毫米的一半，寫下50年來僅見的新低紀錄，導致高粱、小麥等主要經濟作物生長受到嚴重影響。今年開春之後情況轉變，春雨及梅雨均較往年顯著增加，截至5月底地區降雨已達562毫米，超過前2年的年總降雨量。

縣自來水廠長張武達說明，截至5月為止，13座水庫(小金門3座及大金門10座)累計進水約150多萬噸，總水量提升約27％。目前13座湖庫總有效蓄水量約為380萬噸(大小金門各約348萬及32萬噸)，約為總有效蓄水量的78％，以地區目前每日用水量約2萬多噸之需求，自有水源的水情尚稱穩定。

水廠評估，湖庫的進水除有賴今年上半年度充沛降雨的進補外，去年水廠透過中央補助7000餘萬的相關原水調度工程，適時引進的大陸原水進行補充，並完成湖庫間之原水調度機制，也發揮備援備載及穩定供水的效益。

楊鎮浯縣長日前視察金沙水庫指出，現階段地區自有湖庫的水位及水量均較前2年為高，且每日自大陸購水約2萬噸支應，整體水情尚稱正常及穩定。但隨著近年全球氣候加速變遷，降雨模式改變，極端氣候出現的頻率大幅增加，因此縣府相關單位要做到居安思危、超前部署，確保地區自有水源供給及備援能力，以免面臨限水危機。

張武達廠長說明，該廠在行政院核定執行之「金門自來水擴建計畫」及「金門地區整體供水改善綱要計畫」下，近年已爭取中央前瞻2.0等計畫約新台幣4億元之經費補助，積極推動管線聯合調度、湖庫改善與清淤、大橋附掛管線、回收水再利用等開源、節流與備援之計畫。其中湖庫清淤主要執行「榮湖及田浦水庫浚渫等周邊設施改善工程」，將浚挖田浦水庫7.5萬立方公尺淤積土砂及榮湖水庫0.7萬立方公尺的淤泥，同時改善田浦水庫溢流堰等設施，全案中央全額補注5千餘萬元，已於今年度4月下旬完成發包，預計於2023年5月完工，屆時將能有效恢復湖庫蓄容及強化水利基礎設備，完善水資源的蓄存條件。

另因地區水庫多屬於水獺等保育動物活動敏感區，周遭水域與綠帶也是鳥類棲息與繁殖區域，水廠為減少空庫開挖對生態與保育物種之衝擊，也改採水面浚挖方式進行清淤，維持工程執行與生態保護間的和諧穩定。

水廠自2020年以來，已辦理完成安岐排水分洪截流工程、龍陵湖浚深及攔蓄水等工程，執行經費約1.1億元，除改善地區排水外，也增加地區約4.5萬噸水資源續存。另也持續辦理金沙溪人工湖、沙崗排水分洪截流工程及光前溪中上游整治等工程，執行經費合計約7億元，預期可增加蓄水容量約215萬噸。同時近3年也籌措7000餘萬元完成農塘浚深作業，增加28萬噸蓄容空間供灌溉使用。