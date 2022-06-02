19歲楊姓男子加入詐騙集團充當車手，向被害人收款110萬元卻沒上繳，上月31日遭竹聯幫明仁會成員擄走凌虐，並向其家人勒索200萬元。新北市永和警方1日在西門町追捕嫌犯時遭衝撞拒捕，警開兩槍制伏孫姓嫌犯，之後陸續再逮5名共犯，偵訊後依恐嚇取財、妨害自由、傷害罪嫌移送法辦。

警方表示，楊姓男子養父昨天上午向警方報案，稱養子遭人擄走，歹徒起初要求30萬元贖金，之後又加碼到200萬。永和分局與新北市刑大組成專案小組，指示楊男養父答應對方交付贖金，並約定1日下午3時在北市萬華區福星公園交贖。

專案小組埋伏等候，發現犯嫌開車到場，立即上前攔截，卻遭對方衝撞企圖逃逸，幹員情急下對空連開2槍，將駕車的21歲孫姓男子拉下制伏，詢問得知被害人被押在桃園某汽車旅館，警方火速趕赴救人。

楊男被拘禁旅館期間，遭明仁會成員25歲白姓男子等人凌虐，屢用皮帶、棍棒毆打，更用打火機、菸頭燒傷楊男，再將人泡進放滿冰塊的浴缸，施以「冰火五重天」酷刑，導致楊男全身多處瘀傷，手腳都有燒燙傷。

警方表示，白嫌等人從新聞報導得知案件曝光，急將楊男押上車，開車南下逃逸，到雲林西螺後自知已被警方鎖定，索性北返將楊男丟包到板橋亞東醫院後離開，讓楊男自行就醫治傷，但當時醫院就診人多，楊男轉往永和耕莘醫院，包紮傷勢後搭計程車回到中和住處。

白男等人知道遭警方鎖定，最後索性北上將楊男釋放回新北市，考量他身上有傷，還特別丟包在板橋亞東醫院，楊自行包紮後，搭計程車回中和住處，警方昨晚11許聯繫到楊男，確認安全無虞。

專案小組昨晚陸續逮捕白嫌等5人，白嫌辯稱，楊男因欠債故自導自演綁架案，想向他的養父拿錢。但經警方清查金流，確認楊男曾擔任車手，因私吞詐騙所得才遭押走拘禁。偵訊後，全案依恐嚇取財、妨害自由、傷害罪嫌送法辦，詐欺部分將另案偵辦。