1名網友在《我要當流浪動物義工救援團隊》貼出多張駭人驚悚的照片，1隻貓咪遭人虐殺，屍體遭放血且內臟掏空後被放置在公園，網友們發現後立即報警處理，警方受理後，轄區分局已組成專案小組進行偵辦，並調閱周邊監視器釐清案情，並在當地設置巡邏箱加強巡守，防止類似事件發生。

台中太平區立德公園1隻貓咪疑遭虐死，警方表示：「已受理並積極追查中」。（圖／警方提供）

原PO在臉書《我要當流浪動物義工救援團隊》發文，於上月28日在台中市太平區新高里立德公園發生1起虐貓事件，1隻貓咪遭人虐殺，根據當事人說法，貓咪的遺體被肢解且內臟掏空並平放內臟外後，丟棄在公園走道上，原PO憤怒表示，這明顯想讓其他民眾發現，虐貓人士的意圖讓人不寒而慄，氣得她直接報警處理。

台中市新平派出所受到民眾報案，聲稱「公園內有貓隻疑遭虐死案件」，員警獲報到場後，發現場已無貓隻遺體，經瞭解貓隻事後已由動保處處理後續事宜。報案民眾係現場以手機內圖片向員警說明，當時發現貓隻遺體狀況並指認現場相對位置。

據了解，該貓隻為無主貓，員警受理後，除通報動保處協處外，並持續派員查訪及擴大調閱周邊監視器來釐清案情，警方也在當地設置巡邏箱加強巡守，防止類似事件發生，太平警方表示，任何人不得惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物行為，否則將依動物保護法受(處)理並通報動保單位移送偵辦。