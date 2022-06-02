行政院顧問鄭宏輝爭取代表民進黨參選新竹市長，行動力超展開。鄭昨日（1）親赴新竹市舊城區都城隍廟，除拜訪北門聯里，更被濃厚的歷史風情景致觸動，從中發掘鄰里面臨街區路幅窄小、停車位不足、文資保存、老屋活化再利用4大問題。鄭承諾，這些都是他要持續走訪新竹鄰里街區，並持續思考的議題。

鄭宏輝昨日在臉書發文表示，說到新竹市舊城區，北門聯里可以說是竹塹城歷史發展的重鎮，長和宮、都城隍廟等信仰中心都座落於此，更有著許多經營中的百年老店，街廓紋理與道路規劃也記錄著新竹自清代以來的文化與歷史軌跡，呈現著濃厚且迷人的新竹味。

鄭宏輝指出，北門聯里有著新竹市最富韻味的文化景緻，隨著時代變化、經濟模式改變移轉，透過拜訪北門聯里里長們，濃濃歷史感的鄰里面臨街區路幅窄小、停車位不足等都市規劃議題，文資保存、老屋活化再利用的發展與可能性也需要思考討論。

對此，鄭宏輝強調，推動文化復興、商圈復興，這些都是身為新竹市長參選人的他所在意的，會秉持「升級新竹」理念，持續走訪新竹鄰里街區，為大家努力。