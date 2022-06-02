前縣長魏明谷包粽子，寓意「包中」好采頭。（魏明谷提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣長提名遲未公布，地方等得心焦，民進黨彰化縣黨部主委邱建富即將卸任主委一職，2日舉行感恩茶會，同時宣布成立競選縣長辦公室，統籌全縣各地聯絡處成為競選團隊，為縣長選戰全力衝刺；前魏明谷表示，彰化縣長提名由黨主席徵召，對於邱的動作不予置評。

邱建富今天宣布成立縣長競選辦公室，並表示即將卸下主委一職，向來自26鄉鎮市的34個聯絡處幹部致謝，民進黨彰化縣黨部訂6日進行主委交接後，將全力為縣長選舉衝刺。

邱建富表示，過去民進黨在彰化縣沒有全面性的鄉鎮市聯絡處，就任後努力號召各地支持者，陸續組建34個聯絡處，積極運作成功輔選總統、立委，接著投入去年的公投，透過150場公明會促使「四個不同意」全數過關，另於立委林靜儀參與補選時設立彰化、南投後援會，成功組織動員幫助勝選

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邱建富說，各鄉鎮市聯絡處主任，都是義務幫忙，屬臨時性的組織編制，未來不再依附黨部運作，幹部們也都主動表明加入他的競選團隊，全力打拚縣長選戰。

同樣表態要參選的前縣長魏明谷表示，對於邱今日的動作我們尊重，就不予置評。彰化縣長參選人的産生是由黨主席徵召，黨部就沒有辦理初選登記。也沒有民調，所以沒有競爭、沒有對立不合。蔡英文主席決定徵召誰參選彰化縣長，就全力支持誰，大家有共識，黨內競爭，黨外團結。

魏明谷指出，民進黨中央黨部7月17日召開全國黨員代表大會，屆時縣市長參選人會一一介紹亮相。並強調，網路發達，短短幾個月就能席捲一場戰役，時間不是問題。