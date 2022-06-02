五峰羅山林道是著名的健行野營聖地，許多熱衷戶外活動的民眾會將車輛開進林道中野營，為此部落民眾相當不滿，因該處野溪為麥巴來溪上游，為部落水源處，外來民眾來此野營恐有汙染水源之虞，羅山部落會議經過兩年討論，擬在0公里處設置南北柵欄，但管車不管人，未來會跟共管單位新竹林區管理處商討後續配套措施。

羅山部落會議經過兩年討論，針對目前羅山林道是否開放做出最後決議，希望能夠在林道0公里處南北線設置柵欄。五峰鄉代表會主席呂小龍指出，該處為部落水源區，位置處於麥巴來溪上游野溪，沿線流經尖石梅花、五峰花園等部落，最終匯流至上坪溪。

呂小龍表示，部落多採用簡易自來水，水管就裸露在路邊，過去曾發生水管遭民眾放水事件，甚至在高處也有許多遊客的排泄物等，車輛駛入也會遭成空氣等汙染，也有露營客直接在林道升火，在在讓部落族人希望設置柵欄，阻絕車輛進入。

「管車不管人，目的是保護水源。」呂小龍表示，部落與新竹林區管理處取得共識，將在羅山林道0公里處南北線入口設置柵欄，初步構想為部落、簡易自來水管理單位、消防分隊、派出所以及村辦公室等單位持有柵欄鑰匙，以控管人員進出，後續會開辦部落會議擬定公約。

新竹林區管理處則指出，林務局在5月修正林道管制執行要點，基於生態保護、自然資源或是林業經營需要等原因，可管制機動車輛管制進入林道特定路段。林管處已派員到部落討論了解羅山林道柵欄或管制意見，絕對尊重在地意見，因管制涉及方式及管制之後車輛停放、出入安全等，林管處內部會再思考可能的狀況，才會做最後決定。