疫情嚴峻加上物價飛漲，社會邊緣戶經濟困境雪上加霜。頂新和德文教基金會觀察，需要救助的弱勢家庭有增加趨勢，端午節前夕，基金會同仁和志工到關懷戶劉大姐家發放急難救助金和應景的粽子，助弱勢朋友感受社會溫暖。

今年75歲的劉大姐早年喪夫後，獨力扶養2子1女成人，目前和待業中的小兒子住在五坪大的套房，扣除浴室後，所剩的空間幾乎只能容納床墊、小冰箱和一張小桌子，存放兩人衣物的塑膠箱被堆在樓梯間，地板則擺滿民生用品和電鍋等炊具。小桌上的康乃馨特別顯眼，劉大姐說這是母親節時到頂新和德1919食物銀行領取物資時收到的禮物，擺放近月雖已枯萎，還是捨不得丟。

以前還能靠著派報發傳單等零工賺取微薄收入，劉大姐因車禍鎖骨受傷必須休息三個月，家中的經濟都靠她領取政府津貼支撐；從食物銀行領到物資後，她還要分送給住在附近、患有憂鬱症足不出戶的大兒子。

偶爾附近的好心店家會提供免費便當，牙口不好的她會讓兒子先吃，她再利用剩下的菜跟飯來煮粥，長期營養不均衡，讓她體力變差、身型削瘦，半夜起床如廁也需由兒子攙扶。

頂新和德文教基金會的志工近日特地選在午前帶著熱騰騰的肉粽拜訪劉大姊，她開心的說她很喜歡吃肉粽，平常沒有錢可以買。

頂新和德文教基金會的急難救助服務對象為彰化永靖及鄰近鄉鎮的邊緣戶，除了提供個案短期的急難救助金應急，也會評估實際需要，進一步轉介個案到頂新和德1919食物銀行或媒合其他社福團體共同關懷；弱勢孩子則可申領魏和德獎學金、進入農村課輔班，免費接受課輔、品格教育等，近3年累計提供食物銀行、急難救助服務給3070個家庭。