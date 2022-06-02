全台最大社群賽事《亞洲電子競技公開賽》即將踏入第三屆，今年的比賽項目除了固定重頭戲《英雄聯盟》外，也將保留去年大受好評，在報名開放不到一週即爆滿的「咆嘯深淵」模式。 除了電腦版 MOBA 有福之外，同時《傳說對決》也來造福手遊端的玩家。

今年《英雄聯盟》的項目將有所改變，玩家們熟悉的「召喚峽谷」模式在賽制上將迎來全新的變革，前兩年接斬獲冠軍的「翡翠狂蛙區」將在今年晉升為特等賽區，該區賽程將橫跨八週，並且從四強開始進入雙循環淘汰賽，最後遴選出兩支隊伍，與其他五區冠軍隊伍進入小組賽。

「翡翠狂蛙區」的選手資格也較為特別，若隊內成員有 2 位以上曾在近兩年（ 2020 及 2021 ）登錄過一級聯賽、 2022 登錄過《 LSC 英雄聯盟校園聯賽》之選手大於等於 3 名以上；兩資格相加大於等於 3 名之隊伍，都將在報名時自動進入「翡翠狂蛙區」。另外 2022 年春季登錄者，同樣採用相同審查資格外，凡是掛名 PCS 戰隊之二隊，也都主動歸類此區。將是強強對決的精采戰區！

而「咆嘯深淵」模式將移除去年的關主挑戰賽，玩家不用再擔心拿到區冠軍卻遇到魔王攔路而痛失獎金。今年回歸正式賽制，區冠軍遴選出來之後，與六區代表進入了小組賽階段，相互的搏鬥競技，再根據各區之戰績，決定總決賽對戰順序，不過到了 BO3 以上依舊採用「全局B/P」，仍然不可掉以輕心！

除了《英雄聯盟》項目之外，今年也加入了《傳說對決》進入比賽項目之中。以往《傳說對決》除了官方巡迴賽事之外，一般玩家鮮少有其餘賽事可參與。而亞洲盃本次將《傳說對決》加入項目之中，便是期望能提高、促進《傳說對決》的社群互動，提供眾多民間高手的表現舞台。本次《傳說對決》的報名年齡更是調降至12歲，只要你年滿 12 歲，便可來參與本次2022《亞洲電子競技公開賽》。各位挑戰者們！我們戰場見！

6月1日開放報名，去年玩家爆滿提前結束報名時間，今年不管你是電腦玩家、手遊玩家，專業還是休閒系的玩家，趕快號召你的夥伴戰友，以免向隅。挑戰全台各路高手，爭奪豐富獎金！今年夏天最盛大的舞台，就在《亞洲電子競技公開賽》！

● 報名時間：

召喚峽谷－2022年6月1日～6月22日

咆嘯深淵－2022年6月1日～6月14日

傳說對決－2022年6月1日～6月30日