櫃檯買賣中心將於6月8日至10日舉辦「台灣科技論壇」海外法人說明會，邀集資本市場具產業代表性的8家公司與全球機構投資人以線上視訊會議方式進行會談。

櫃買中心長期致力於推動國際投資人認識我國資本市場，外資持有上櫃股票比重從2010年底的11％來到2022年5月底的19%，整體外資持股比例顯著成長，可以看出外資認同櫃買市場及上櫃公司發展，國際資金持續投入。

此次櫃買中心與元富證券合作舉辦的「台灣科技論壇」海外法人說明會，參與公司包含：力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、宜鼎(5289)、環球晶(6488)、綠界科技(6763)、群聯(8299)等6家上櫃公司，以及旺宏(2337)、景碩(3189)等2家上市公司。

櫃買中心表示，2022年1月至4月全體上櫃公司營收達8,846億元，較去年同期成長8.64%，顯示整體上櫃公司基本面強健，希望透過本次活動，讓國際投資人瞭解我國優質上櫃企業的經營績效，未來將持續積極辦理引資活動，在既有的成果上，繼續提升國際投資人對優質上櫃公司及櫃買市場新制度的全面認識。