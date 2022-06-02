考試院今召開院會，銓敘部以「110年銓敘統計年報提要報告」為題業務報告，110年底全國公務人員人數為36萬3197人，較109年底減少3297人（-0.90％）；近10年平均年增率為0.56％。

此外，有媒體報導「少子化衝擊？我國公務員變少又變老平均年齡43.6歲」，銓敘部指並非正確。110年底人數減少的主因為COVID-19疫情影響，延緩相關考試分發報到期程，導致新進人員延後到111年完成增補，致110年底全國公務人員人數因而下降，併同造成110年底平均年齡及平均年資略增。

報告中主要就「110年底全國公務人員概況」統計結果提報分析，110年底全國公務人員性別比率，男性占57.46％，女性占42.54％，女性比率較109年底增加0.23個百分點；若不計入警察人員，男性比率為47.69％，女性比率為52.31％。

報告指出，110年底全國公務人員平均年齡為43.59歲，較109年底略增0.41歲；年齡結構，仍以30-59歲為主，各年齡組占比均超過2成5（40-49歲者占28.10％，50-59歲者占27.64％，30-39歲者占25.60％），合占81.34％，較109年底略增0.47個百分點。

報告指出，110年底全國公務人員具大專以上教育程度者占93.36％，其中碩博士占26.07％，分別較上年底增加0.40及0.72個百分點。與我國20歲至64歲各年齡組人口之教育程度比較結果，相對較高。

至於110年底原住民族任公務人員人數，報告指出，為6797人（較109年底略減9人），占全國公務人員人數比率為1.87％（較109年底略增0.01個百分點）；以排灣族、阿美族及泰雅族居多。按性別及人員類別觀察，110底原住民族任公務人員，男性占62.12％；女性占37.88。人員類別中，行政人員占53.30％ ；警察人員占38.71％。

報告指出，110年底身心障礙者任公務人員6988人（較109年底略減8人），占全國公務人員人數比率為1.92％（較109年底略增0.01個百分點）；男性4379人 （占62.66％）；女性2609人（占37.34％）。按各類人員別分，110年底身心障礙者任公務人員以行政人員5302人（占75.87％）最多。

考試院長黃榮村表示，身心障礙者任公務人員近10年平均年增率3.50％，請銓敘部持續關注身心障礙者任公務人員職場資源合理調整，以營造友善職場環境，讓全體公務人力發揮最大功能。有關因COVID-19疫情影響，延緩相關考試分發報到期程，致110年底全國公務人員人數下降，請續予觀察。