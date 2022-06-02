癌症「慢性病化」，為了協助癌友長期抗戰，壽險的癌症險保單也進化，有多種給付療程型的防癌險、一次給付式癌險或重大傷病險，現在還有給付癌症基因檢測，以及專門理賠癌症標靶治療、自體免疫細胞療法的癌險保單，在經濟上協助被保險人對症下藥，治癒癌症。

多年來，癌症蟬聯國人最大死因，肺癌更是多年來十大死因之首，癌症時鐘每年都在加快，到2020年，平均每4分20秒就有一人罹癌。隨著醫療科技進步，癌症已不是絕症，但是需要時間治療，而且可能無法工作。罹癌者在身體、心理與經濟上都將面臨壓力。

為了協助保戶針對癌症治療的各種經濟需求，現有癌險有療程型，即分項給付，例如：初次罹癌保險金、住院、門診、化療、放療、手術、出院療養等，都有不同金額的保險金給付，協助保戶長期治療。另一種是確定罹癌就一次給付定額保險金，例如：重大傷病險、一次性給付的防癌險等，協助資應癌症相關治療的自費部分、治療期間無法工作的經濟損失等。

國人投保癌險的比例不低，為了因應精準醫療需求，不少壽險公司，例如富邦人壽、南山人壽都推出癌後基因檢測的附約，即保戶在確定罹癌後，保單即給付一筆保險金，作為基因檢測的費用，可透過研究染色體結構和DNA序列，找出適合的藥物與治療方法。

富邦人壽採定額定期附約，10年保證續保、保額15萬元，30歲到61歲都可投保，確定罹癌後經醫生指示，實際接受癌症基因檢測者，就給付15萬元。南山人壽亦是10年保證續保的附約、定額給付15萬元，30歲到70歲都可投保。

至於癌症標靶藥物，可能每月6萬至20萬元不等，每顆藥可能要上千元，花費極高，因此壽險公司亦推出針對罹癌後，經醫生指示後，實際在醫院接受標靶治療的癌症標靶治療保險金附約。

富邦人壽推出的也是10年保證續保，30歲到61歲都可投保，保額30萬元或60萬元，同一被險人限購一張。

南山人壽也是10年保證續保，30歲到70歲可投保，保額30萬元或50萬元，亦是限購一張。南山另外還有自體免疫細胞療法的附約，10年保證續保，即確診實體癌第四期，並且在醫院接受自體免疫細胞療法，就給付100萬元。