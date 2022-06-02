效力英超足球熱刺隊的韓國球星孫興慜勇奪本季金靴獎，成為亞洲第一人，他和利物浦「埃及梅西」薩拉(Mohamad Salah)都累積23顆進球，共享這份殊榮，不過他卻未出現在2022年度男子最佳球員候選名單中，這份名單由英格蘭職業足球員協會(PFA)所選出，而此結果引來部分球迷不滿，有人更大喊是種族問題。

PFA公佈名單中有同樣獲得金靴獎的薩拉，另外還有孫興慜隊友肯恩(Harry Kane)、利物浦馬內(Sadio Mane)、曼城王牌德布勞內(Kevin De Bruyne)、曼聯C.羅納多(Cristiano Ronaldo)和利物浦范戴克(Virgil van Dijk)。有英國球迷湧入PFA留言區表達不滿，認為孫興慜該出現此名單中，有人更說：「這是公開種族歧視！」、「亞洲人在英超踢球太難了！」

就連英國當地媒體《每日星報》都為孫興慜喊話，認為比起進18球的C羅，孫興慜更有資格進入名單，甚至比肯恩表現還要好。本季孫興慜出賽35次貢獻23球7助攻，進球中完全沒有包含12碼罰球，有12顆是用左腳踢進，含金量相當高，且在第36輪比賽踢進20球，成為史上首位在五大聯賽單季轟下20球亞洲球員。