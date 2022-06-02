台中市長盧秀燕強調，將向中央提出台積電開發前提，要求保障員工、球場會員、附近居民與連動產業四大對象相關權益。(林欣儀攝)

台積電擴廠確定落腳台中，選定原興農高爾夫球場土地，可望帶動地方發展，但台中市民還未感受到「護國神山」帶來的益處，就先面臨失業煩惱，市議員蕭隆澤、邱素貞、謝明源質詢說，占地90公頃的球場被徵收，將使得數百名員工、桿弟面臨失業，且近3000張球證恐將變成廢紙，要求市府顧及老百姓權益。

台中市勞工局長張大春指出，該球場員工數約60人，而桿弟與球場沒有雇傭關係，市府將介入了解，一定確保桿弟與員工權益。

蕭隆澤說，台積電確定到台中設廠，市府大動作宣布招商成功，卻有民眾向他陳情，指原本的興農球場將遭到徵收、變更地目為科技園區用地，球場員工、桿弟何去何從？中科管理局僅以「依勞動基準法及相關規定辦理，管理局原則尊重」對外回應，根本是推諉。

蕭隆澤強調，台積電來投資，不應犧牲老百姓的生計，球場土地被徵收大賺587億元，卻使得近百名桿弟被犧牲，市府勞工局、經發局等相關單位應協助，不要引發民怨。

市長盧秀燕表示，高爾夫球場的開發涉及國土保育，必須經由中央核准，台中市府非主管機關；市府將會向中央表達「准許台積電開發案，需完善四大前提」的意見，要求保障員工、球場會員、附近居民與連動產業四大對象相關權益。