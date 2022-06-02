中國外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪2日與韓國國家安保室長金聖翰通電話。楊潔篪表示，中方願同韓方落實好兩國元首重要共識，共同維護真正的多邊主義，妥處敏感問題，推動雙邊關係提質升級。金聖翰指出，韓新政府高度重視發展對中關係，願同中方一道，以兩國建交30周年為契機，推動韓中合作開啟新的時代。

楊潔篪表示，中韓既是近鄰，又是重要合作夥伴。建交30年來，中方同韓國歷屆政府攜手努力，雙邊關係實現跨越式發展。在習近平主席和尹錫悅總統戰略引領下，韓新政府成立以來中韓關係順利開局。中方願同韓方落實好兩國元首重要共識，保持各層級密切溝通，深化務實合作，加強人文交流，共同維護真正的多邊主義，妥處敏感問題，推動雙邊關係提質升級、行穩致遠。

金聖翰指出，韓新政府高度重視發展對中關係，願同中方一道，以兩國建交30周年為契機，推動韓中合作開啟新的時代。

雙方還就朝鮮半島事務等共同關心的問題交換意見。