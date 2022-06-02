以模特兒身分出道的女星李懿，外型甜美、個性直爽有話就說，主持口條也相當流利，因此獲得許多觀眾喜愛，她也經常透過社群分享工作花絮及日常生活，近日李懿透露想買新內衣，於是上網搜索了一下，沒想到隨即在社群平台看見投放的廣告，文案上寫了2個字，讓她氣哭吶喊：「有必要這樣嗎！」。

專心投身工作的李懿，先前才透露上週出完綠島外景返家後感到身體不適，早上起床突然喉嚨痛、頭痛，警覺可能染上新冠肺炎，隨即做了快篩果真得到陽性反應，她立刻通知公司並取消工作，所幸隔離了7天後症狀緩解，她也曬出快篩陰性的照片，笑呼自己「已從二線藝人變回一線！」，男友還特地買了炸雞慶祝她康復。

李懿被投放的內衣廣告，都強調針對「小胸」設計，完全切中她的身材特點。(翻攝自summer_lee_oh IG)

如今李懿已恢復正常生活與工作，繼續在社群分享生活趣事，但昨天(6/1)發生的事情她卻一點都高興不起來，李懿透露最近正好想換新內衣，於是上網「做功課」，不過搜尋10分鐘而已，她再開IG，已被投放了相關廣告。

李懿一看這些被投放的廣告，都跟內衣有關，但主打的內容很微妙，文案寫著「小胸空杯救星」、「A-C罩杯專用設計」、「友善小胸」等，真的說中她的身材特點，過分中肯的廣告投放，讓李懿氣哭：「你才小胸！你全家都小胸，我只是查內衣兩個字，有必要這樣嗎！」，逗得網友們笑翻。