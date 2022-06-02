台灣整體疫情有往中南部趨勢，台北市議員徐巧芯2日指出，高雄先前認為台北市確診人數下降或趨緩是因為有黑數，市長柯文哲則認為，高雄將來黑數會更多，PCR量能不可能贏過台北，並建議中南部要注意醫院調度。

徐巧芯今在市政總質詢時提到，疫情有往中南部趨勢，高雄在5月24日認為台北新增確診人數趨緩或下降是因為有黑數，而陳時中說，目前確診率若是10％，實際上是20％或30％，怎麼會只有台北有黑數，有無什麼建議給中南部。

柯文哲說，高雄將來黑數會更多，PCR量能不可能贏過台北，北市醫院比較集中，建議中南部要注意醫院調度，會比較困難。

此外，柯文哲分析中央太早統計Omicron疫情致死率，會死的還沒死，他進一步指出，小孩不會、老人才會，小孩症狀比較急性，老人有敗血症以後，後面有併發症拉出來，老人用呼吸器，一般插管不會那麼快死，所以會拖一陣子。