嘉義林管處今天表示，近年推動「友善野生動物危害防治輔導計畫」補助農民架設電圍網成效佳，不僅可減少農損增加收入，且不傷害台灣獼猴；架設電圍網補助申請可洽鄉鎮區公所。

嘉義林管處發布新聞稿表示，110至111年度推動「友善野生動物危害防治輔導計畫」，透過輔導團隊協助嘉南地區農民架設電圍網防治獼猴危害農作，也在大埔鄉設置電圍網示範點，提供農民觀摩。

嘉義林管處副處長李定忠今天接受中央社記者訪問表示，示範點農民陳厚忠觀察，電圍網架設後獼猴危害農損明顯減少，能有效提升園區內黃金果產量。

李定忠說，半年內已辦理2場次電圍網示範點觀摩會，廣邀農民與相關單位參與，推廣防治成效，目前電圍網申請完成架設的嘉義縣17件、台南市2件。

台灣獼猴危害農作，嘉義林管處補助農民設置電圍網，有效防止獼猴接近，且不會造成傷害。圖為出現在嘉義縣番路鄉觸口自然教育中心的台灣獼猴。（圖/ 中央社）

李定忠指出，電圍網是透過高電壓低電流的電牧導線防治獼猴，架設方式安全且不會造成人與野生動物的傷害，是很友善防治方式，不會觸犯「野生動物保育法」的規定。

嘉義林管處指出，「野生動物保育法」規定任意捕捉獼猴等「一般類野生動物」回家飼養當寵物或宰殺，將面臨新台幣6至30萬元罰鍰。

林務局自民國105年起補助地方政府輔導農民架設電網圍防治獼猴危害農作，可受理申請的農作種類包含果樹類、蔬菜、豆類及稻作；110年起依據每筆申請農地面積大小換算補助設置資材費，電圍網架設補助申請可洽詢所在地鄉鎮區公所辦理。（編輯：卞金峰）1110602