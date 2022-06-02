南投縣2日新增1320人確診，新增死亡個案4例，都是80歲以上長者且有慢性病史；政府免費提供中、低收入戶每人5劑快篩試劑，已經全部運抵各鄉鎮市公所，數量8萬7000劑，將有1萬7000多人受惠。

南投新增確診死亡案例中，竹山鎮92歲女性有肺癌、甲狀腺低下、老年癡呆病史，接種3劑新冠疫苗，5月23日呼吸喘、發燒到竹山秀傳急診，30日死亡。信義鄉90歲女性有腎臟病、高血壓、貧血、慢性肝炎，接種3劑新冠疫苗，5月23日呼吸喘、發燒於南投基督教醫院住院，30日死亡。

竹山鎮81歲男性有糖尿病、高血壓病史，未接種新冠疫苗，5月19日呼吸喘、發燒及低血氧至亞洲大學醫院急診，28日死亡。草屯鎮86歲男性有糖尿病、高血壓、中風、心律不整病史，接種1劑新冠疫苗，5月20日因噁心嘔吐至亞洲大學醫院急診，28日死亡。

縣府社會及勞動處表示，南投縣低收入戶2541戶4303人，中低收入戶4264戶1萬3086人，總計6805戶1萬7389人，預計發送8萬快篩6945劑。目前南投、埔里、草屯、鹿谷、國姓、水里、信義等公所通知民眾至公所、村里辦公室等定點領取；集集、名間、中寮、魚池與仁愛鄉由村里辦公室或村里幹事協助發送；竹山鎮部分村里到公所領取，部分由公所人員、村里長與村里幹事發送。市面快篩試劑售價每劑180元，每人5劑計算，等於1人可以節省900元。