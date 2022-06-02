夯綜藝《大學生了沒》班底出身的女星蘿莉塔，外型甜美、個性直率，是談話綜藝節目的熟面孔，最近她上節目分享愛情經歷，坦言近年情路上很少遇到讓她心動的男生，某次有個男生狂追她1年，真的對她很好，蘿莉塔終於心動，卻在這時得知超反轉真相，讓她大傻眼。

蘿莉塔受邀上《單身行不行》節目，談論戀愛經歷，她表示曾有個男生從一開始就狂追她，非常勤奮，即使她再怎麼不理、已讀不回，對方還是一直約她，某次甚至只因她隨口說了某家蛋糕看起來很好吃，這個男生就自己去排隊買，非常貼心，就這樣整整追了她1年。

蘿莉塔還分享有一次，她跟男方聊到家裡的wifi機壞掉，隔天對方就買了新的機子送她，還幫忙裝好，真的非常暖心，蘿莉塔表示，這個男生其實不是她的菜，但一連串的貼心攻勢，讓她感受到對方的真心，「感覺是一個好人」，因此不知不覺就心動了。

結果過了一陣子，蘿莉塔跟一個很好的同志朋友在聊天，對方羞曝交了男朋友，吐露跟某某某在一起了，而且兩人還已經同居，一聽名字讓蘿莉塔大傻眼，就是那個狂追她1年的男生，她後來決定主動聯繫這個貼心男，沒想到發現自己被全面封鎖，有次在路上遇到，對方更是馬上就溜走了，蘿莉塔坦言這個行為更傷，「因為我已經有被他感動到了，所以我現在會很擔心每個男生的性向」。