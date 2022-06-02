北市累計至今已有約27萬人染疫，中央為體恤第一線人員，編列特別預算補貼，台北市議員汪志冰2日轟，聯醫醫護去年5月至12月津貼的2成，迄今仍無入個人帳戶，民政人員防疫津貼也拖欠半年，實在太諷刺。台北市長柯文哲承諾，會再向中央反應。

汪志冰質詢時表示，中央為體恤第一線人員，編列特別預算補貼並慰勞他們的辛苦，但她發現還有很多人沒拿到，北市聯合醫院總院長璩大成回應，有些費用中央先撥8成，陸續發放中，中央有撥就會作業。

汪志冰調閱資料發現，聯醫醫護去年5月至12月津貼的2成，迄今仍無入個人帳戶，衛福部一次先撥8成，沒有全付也沒關係，卻拖了近半年，今年部分，津貼到今年1月份8成還沒撥款，更別說3、4月的，獎勵金則是5月30日才核撥1到3月份的，目前還未進入個人帳戶。

璩大成表示，目前狀況確是如此，所有醫療院所都得等中央發款，才能進行後續核撥，汪志冰說，今天在幫台北市政府出氣，津貼拖拖欠欠像什麼，中央8400億都在你們口袋，發放有這麼困難嗎？

民政人員防疫津貼發放情形，汪志冰怒指出，包括戶所人員、協助社區的里幹事等都很辛苦，要發放防疫關懷包、打關懷電話等業務，內政部去年12月及今年1、2月的津貼，今年5月才撥款至民政局，區公所也一樣，作業費竟拖欠半年才發放。

汪志冰痛批，中央防疫向前衝、津貼慢慢拖，令人欲哭無淚。她也呼籲，身為大家長的柯文哲責無旁貸，應主動向中央喊話，速速核撥所有積欠費用。

柯文哲承諾，會向中央喊話，也稱津貼非陳時中管的，應找主計處處理，台北市副市長黃珊珊也表示，會再和相關單位討論。