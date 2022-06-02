綜合外媒報導，WHO對北韓官方稱對抗新冠疫情取得進展的說法表示懷疑，WHO表示由於缺乏獨立可信資料，它認為北韓的情況只會更糟，而不是更好；南韓情報部門也認為，北韓官方發布的資料只是在穩定民心。

朝中社報導稱，在前兩周美「發燒」人數超過39萬之後，新冠疫情已經減弱。平壤從未直接證實有多少病毒檢測呈陽性，讓WHO的專家認為北韓政府透過控制媒體使公開的數據有漏報的情形，因此難以評估真實狀況與規模。

CNN報導，世衛首席緊急情況專家萊恩（Michael Ryan）表示:「我們認為情況正在變得更糟，而不是更好。」他說，除了官媒公開報導的數字之外，世衛組織無法獲得進一步的資料。萊恩並補充，目前WHO正在和北京與南韓等北韓鄰國合作，試圖獲得更多的真實情況數據，WHO目前也多次提供援助，包含疫苗和物資。

韓聯社報導，1日北韓官方公布新增9萬6610例，無人死亡，這是北韓自30日起連續3天新增病例降至10萬以下。而從4月底至今日，北韓官方通報死亡僅70例，讓外界認為死亡病例數過少，而南韓情報部門也表示，北韓官方的數據只是在穩定民心，可信度並不高。

朝中社報導表示，目前各省都在加強抗疫，包含實施封鎖，增加藥品和醫療用品的生產和消毒工作。北韓總理內閣總理金德訓視察了兩家製藥廠，要將該國的製藥業帶入「更高水準」，達到國際標準。