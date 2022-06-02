桃園市大園區一名53歲李姓婦人，日前在臉書認識自稱美軍醫師的男子，對方以甜言蜜語獲取她的信任，還說要送她貴重大禮，但運費要新台幣54.8萬元，她信以為真前往銀行欲匯款，不慎將金額填成548萬元，行員察覺異狀趕緊報案，所幸經過勸阻後，她才逃過被騙的命運。

大園警分局指出，李婦5月底透過臉書認識一名男子，對方自稱是在東非駐紮的美軍醫師，2人相談甚歡，短短10天就墜入愛河，對方見李婦卸下心防，便以送貴重禮物為由，要求李婦匯款54.8萬元的郵寄費。

李婦昨日上午前往銀行準備匯錢，但在填匯款單時，不小心將金額寫成548萬元，行員看到龐大數字便詢問匯款用途，但李婦卻支支吾吾稱要蓋房子、買家具，行員隨即察覺有異，便立刻通報警方。

警方獲報後趕赴現場，發現是詐騙集團的慣用手法，舉類似案例向李婦勸說，這時她才恍然大悟，所幸最後成功保住辛苦存下的積蓄。對此，警方也呼籲，網路交友時，若未確認對方真實身分，千萬別輕易相信投資或金錢相關訊息。