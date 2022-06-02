大陸央視新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制2日下午召開新聞發布會，大陸國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，不任意增加隔離時間，不擅自對低風險地區人員採取限制措施。

米鋒指出，目前大陸全國疫情防控形勢持續向好，近3天，日新增本土確診病例和無症狀感染者降至100例以下。

米鋒指出，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。科學精準落實各項防控措施，不任意增加隔離時間，不擅自對低風險地區人員採取限制措施。堅決防止簡單化、一刀切，防止層層加碼。

米鋒稱，要切實提高早發現、早處置能力，做好重點場所、重點單位、重點人群疫情防控，避免出現聚集性疫情，防止反彈。要積極遵守各項防控要求，做好個人防護，及時接種疫苗。