林姓男子花千萬元購買嘉義市1棟新房子，尚未入住卻發現馬桶有排泄物殘跡、滿地菸蒂，憑著撿到1張超商發票循線揪出是黃姓建築工人因居無定所，索性把林家當成自己的家，翻牆入住月餘，法官依侵入住宅罪判黃男拘役10日。

林男新買1棟位於嘉義市東區的房子，去年11月間交屋後，由於還未裝潢而一直沒有實際進住，但今年初林男在新房子屢次發現馬桶有殘留的尿漬、排泄物，地上也有菸蒂，察覺有蹊蹺，還在4樓房間撿到1張超商的發票。

這張發票成為重要線索，林男以這張發票上的時間，由超商協助調閱監視器畫面，發現黃姓男子行跡可疑，報警處理，警方比對建商提供的建築期間工作人員的照片，揪出黃男，黃男坦承潛入這棟新房當自己家住。

原來黃男打零工為業，平常居無定所，知悉這棟新房子還沒有人住後，今年2月上旬至3月4日晚上，曾多次翻過這棟房子後面的矮牆，打開後門潛入，或利用現場的梯子架梯爬到2樓陽台進入屋內，在屋內睡覺、梳洗。

法官審理認為黃男無故侵入林男的房子，侵害林男的住宅安寧，審酌黃男沒有前科，素行尚可，坦承犯行，犯後態度猶可，侵入林宅約1個月，犯罪情節及危害程度還不算太大，依無故侵入他人住宅罪判黃男拘役10日，得易科罰金。可上訴。