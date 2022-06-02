抽菸有害身體健康，甚至還會造成二手菸，影響未吸菸者的健康。營養師高敏敏表示，平均每25分鐘就有1人死於菸害，而且一根菸含有7000種化學物質與93種已知致癌物，吸入肺部可是相當恐怖的，對此她分享6類能夠清肺的食物，並警告民眾，想要養肺的最佳方法還是戒菸。

營養師高敏敏在臉書粉專提到，抽菸有害健康，因此有人選擇改抽電子菸，但其實一樣傷身，而且民眾若時常吸電子菸，恐會對肺部、大腦、心血管及腸胃造成不良影響，菸裡的調味劑會損害肺部，而且在動物實驗中發現，吸食電子煙會降低腦細胞數量，就連情緒管理也可能產生問題，電子菸也會使發炎細胞因子濃度增加，提升心血管疾病風險，化學物質還會破壞腸道，嚴重可能引發炎症。

高敏敏進一步指出，吸菸者若是想清肺，可以攝取6類食物：

1.優質蛋白質：蛋白質不只是組成身體的原料，還可以加強免疫力。

2.選擇好油：Omega-3和維他命E能有助於降低發炎反應，保護細胞膜上脂質不被氧化，例如酪梨、鮭魚、堅果、橄欖油等。

3.維他命C：能夠保護身體，免受自由基傷害，可選擇芭樂、蓮霧、釋迦、奇異果等。

4.益生菌：鞏固菌叢生態的平衡。

5.十字花科蔬菜：富含蘿蔔硫素等，幫助身體防癌、抗氧化，可選擇白蘿蔔、白花椰、高麗菜等。

6.β胡蘿蔔素：幫助提升上呼吸道的抵抗能力，可從南瓜、胡蘿蔔、地瓜中攝取。

高敏敏最後也提醒，菸癮者若想養肺，除了靠食物外，最好的方法還是不吸菸，不論是一般菸品或是電子菸，不僅為了自己，也為家人的健康著想。

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