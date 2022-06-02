恙蟲病皮膚會出現紅色斑狀丘疹留下「焦痂」特徵。（慈濟醫院提供）

發燒是染疫重要症狀之一，但發燒不一定等於確診。一名9歲男童發燒多日不退，在家快篩陰性就醫都被要求回家等報告，心急如焚的媽媽拿到診所轉診單來到台中慈濟醫院，媽媽請醫師檢視孩子腿部結痂；讓小兒科醫師李宇正及時追出「恙蟲病」，幸運救命。

男童媽媽指出，為避開西部嚴重的疫情，四月家人到東部旅遊，曾在山區被蚊蟲叮咬，還認為很正常；回中部約一周，孩子就斷續高燒，有護理背景的媽媽曾告訴診所醫師，觀察到孩子鼠蹊部淋巴結腫大與腿部咬痕，但診斷還是「疑似新冠肺炎」。

李宇正說，「恙蟲病」的醫療重點是掌握診斷重要黃金期，因未經治療致死率高達六成！重要特徵是恙蟲叮咬處出現的焦痂。還好男童媽媽細心觀察及時提出結痂及旅遊史；加上他多了曾在花蓮慈濟醫院受訓經驗，對這類致死率高又容易被忽略的疾病特別警覺。萬一錯過治療時間就算診斷出來，病情後期變成敗血症，使用正確藥物也可能回天乏術。

病童媽媽回想表示，旅遊回家後孩子活動力不佳，跟平日判若兩人。那幾天外面十分炎熱家裡沒開冷氣，孩子仍全身畏寒必須穿上厚衣，再次發燒竟已達40度。李宇正醫師從旅遊史及焦痂線索警覺是「恙蟲病」，收治住院使用四環黴素治療，體溫明顯下降病情很快好轉，隔日孩子已能活蹦亂跳。

李宇正強調，恙蟲病不會人傳人，主要在夏季流行，台灣全年皆有病例，感染病例數量以花東及離島較多；途徑是草叢中帶有立克次體的恙螨伺機叮咬人類或動物，潛伏期約兩周；病人出現持續高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹會留下「焦痂」特徵。

李宇正提醒，假期戶外踏青，如果會接觸草叢應做好個人防護，穿淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套，將褲管紮入襪內；衣物及皮膚裸露部位使用防蚊藥劑；戶外行程結束後儘快沐浴、換洗衣物，避免恙螨附著叮咬，出現疑似症狀應儘速就醫並提活動史給醫師。