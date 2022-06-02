Makiyo跟老公現場重演壁咚告白場面。（東森提供）

Makiyo與小她3歲的老公金先生（小金）日前上小S（徐熙娣）主持的東森《小姐不熙娣》，首度公開細談和老公的交往到結婚的過程，坦言一直以來都把小金當弟弟看待，那次在KTV包廂被小金「壁咚」告白時，小金在她心中瞬間從弟弟升級成男人。

雙喜臨門的Makiyo這次久違的上節目，她說去年底兩人受邀參加朋友的唱歌局，但她遲到3個多小時，進包廂時發現僅剩小金一人，本來她只是想瞭解其他人去哪了，小金就突然把她強押到牆角「壁咚」，並藉著酒意開始對她告白。兩人在眾人的起鬨之下，也還原告白現場，小金的霸氣讓全場拍手叫好。

而Makiyo表示當下其實有點嚇到，但小金在她心中的地位也瞬間從弟弟變男人，笑說：「要是以前的我，一定會厭惡的推開對方」，也坦言當時沒有想和對方交往的感覺，以為被設局，但心想如果不接受這個正手爆青筋的男人，好像就無法走出包廂，於是便答應交往。

後來兩人在包廂內開始雞同鴨講，因為小金一直以來都嚮往有個完整的家庭，誤以為Makiyo同意半年後要跟他結婚，於是便興高采烈的跟她討論起結婚細節，隔天兩人再次確認後，才有真實在一起的感覺。

Makiyo與小金超荒唐的交往過程，令小S忍不住問：「妳當時並不愛他？」Makiyo秒回：「當時才第一天欸！」這反應讓小S更狐疑，直呼：「妳怎麼好像有種硬著頭皮上的感覺？」Makiyo逗趣的回說：「講義氣就是這樣！」一旁的派翠克傻眼道：「婚姻有在講義氣的哦？」真的會有人因為義氣就交往？小S不可置信，質問Makiyo：「妳現在到底愛不愛妳老公？」Makiyo語塞幾秒後，認真的說：「愛啊！不然怎麼會想介紹他給妳認識，而且我還沒懷孕前就跟妳說我有男朋友了。」

Makiyo不禁吐露起她的心聲，「我覺得他很敢，竟然有男生真的敢跟我確認、定下來，也被他真心想要照顧我一輩子的樣子感動，這樣的男生很少。」加上後來懷孕，因為命運的安排，他們真的如願在半年後結婚。本集將於6月15日晚10點在東森綜合台播出。