宜蘭縣學進國小今（2日）啟用太陽能光電球場，由縣長林姿妙與多位貴賓共同剪綵、開球，完成啟用典禮。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣學進國小今（2日）啟用太陽能光電球場，由縣長林姿妙與多位貴賓共同剪綵、開球，完成啟用典禮。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣學進國小今（2日）啟用太陽能光電球場，由縣長林姿妙與多位貴賓共同剪綵、開球，完成啟用典禮。（吳佩蓉攝）

綠能公司業者表示，學進國小是偏大的球場，太陽能板含球場頂蓋及數棟學校建築物的頂蓋，面積約700多坪，總經費約3千萬元，預計每年發電達428千瓦，相當於每年有38萬度的電量可使用。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府因應行政院綠能政策，積極在學校推動太陽能光電球場，利用球場頂蓋的太陽能板集電、供電，不僅節能減碳、還能擴增師生運動場域，今（2日）在學進國小啟用縣內第2座太陽能光電球場，凱旋國中也預計下半年啟用，縣府將持續推廣供師生、社區民眾，能共同使用的多功能綜合場地。

太陽能光電球場是由學校提供土地，民間綠能公司出資興建，啟用後發電，綠能公司用太陽能板集電，把電賣給台電公司獲取收益後，依照收益比例回饋給學校，而學校不僅能免費獲得千萬的的太陽能光電球場和回饋金，還兼具環保減碳效益，可說是一舉數得。

綠能公司業者表示，學進國小是偏大的球場，太陽能板含球場頂蓋及數棟學校建築物的頂蓋，面積約700多坪，總經費約3千萬元，預計每年發電達428千瓦，相當於每年有38萬度的電量可使用，並提供遮陽避雨及綠能發電的球場。

學進國小校長林己煜表示，自1918年創校以來，一直積極規劃爭取一座可容納師生並提供社區民眾運動的活動場域，礙於校地為私人土地，經縣府輔導學校，積極與地主溝通協調並取得同意，透過標租模式設置太陽能光電球場。

縣政府教育處表示，全縣第一座校園太陽能光電球場在復興國中，去年12月底啟用，今學進國小是第二座正式啟用，第三座凱旋國中預計下半年啟用，南屏國小則做收尾作業中，近期內將完工。

宜蘭縣長林姿妙表示，盼讓縣內越來越多師生不需使用雨具，即能通行在校園內各教室場館，也能提供社區民眾一個良好的運動場域，為政府、學校及民間共創三贏的合作模式，共同拚出宜蘭好生活。