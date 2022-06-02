國民黨立院黨團今踢爆衛福部火速核准進口的「福吉美」唾液快篩，說明書上竟寫著驗不出Omicron，但衛福部長陳時中強調，新變異株出來後，以前的仿單就不會提到，但國內有鑑驗過，Ct值24以下就能驗出。台北市長柯文哲吐槽，那就是敏感度不夠，要到30才比較標準。

台北市議會下午進行市政總質詢，市議員徐巧芯詢問怎麼看指揮中心的說法，好奇從第一線經驗來看，如果某牌快篩試劑只測出CT24以下的患者，是否會對整體防疫造成負面影響？

對此，柯文哲秒回「會！敏感度不夠」，強調試劑基本上最起碼要測到CT30才標準，北市立聯合醫院總院長璩大成也附和，若CT值在24至30之間的患者測不出來，就會漏掉很大部分。徐巧芯也說，最近有看到很多確診者反應，可能因為病毒量不高，所以用唾液快篩時沒有反應。

徐巧芯接著表示，國內所有進口試劑似乎都沒有自主測試，並發布公開報告，但無論是澳洲、歐盟及德國，都有相關單位把市面上的快篩試劑送驗，並取得相關國際數據，一次性公布出來，讓民眾檢視試劑敏感度、變異度相關數據如何，詢問柯國內是否應該跟進此做法？

柯文哲則點頭表示同意，認為應該要做才對，也稱自己有看過德國做過相關報告，公開出來給大家看比較好，至於國內快篩品牌挨批過少，柯則說自己不知道原因，如果喜歡好的，進幾個也是可以，太多種也不一定要好，但藥品進口不是他管的。