新豐鄉紅樹林生態保護區是北台灣唯一水筆仔與海茄苳混生的紅樹林，縣府為響應6月8日國家海洋日，4日將在紅樹林和觀海大道舉辦「無塑藍海」夏季淨灘活動，參加淨灘為海洋生態出力的民眾，將能獲贈小禮物，現場並有互動遊戲和有獎徵答活動。

縣長楊文科表示，友善的海岸親水環境，需要民眾共同努力保護，4日舉辦「無塑藍海」夏季淨灘活動，除讓民眾身體力行感受環境保護的重要性，也宣導日常生活落實減塑、減廢行動，降低海洋的負擔，維護海洋的潔淨。

新豐紅樹林保護區垃圾，除了潮汐帶進來外，有些缺乏環保觀念的民眾在木棧道拍照，或觀看潮間帶招潮蟹等生態時，隨手將垃圾丟進濕地內，很難撿拾。

從紅樹林往北到觀海大道，能欣賞落日美景，假日堤岸沿線都停滿車輛，沙灘也常見塑膠袋和瓶瓶罐罐等廢棄物，隨著潮汐多卡在彎道的灘區。

環保局水汙科長陳昌揚表示，「無塑藍海」夏季淨灘活動，邀請新竹縣民間團體、水環境巡守隊及多家民間企業預計約有500人參與，有意參加的民眾可在4日上午8點前，在紅樹林停車場的活動會場服務台辦理報名，就能獲得1張兌換券，9點半淨灘活動結束後換取小禮物。

紅樹林濕地植生區和沙灘區內的廢棄物，撿拾有些風險，將由較有經驗的環保團體志工，穿雨鞋或青蛙裝持長夾下去處理。

一航環保志工和民眾，則在觀海大道2個區塊，撿拾沙灘上的垃圾，淨灘結束後，活動會場以「海洋保育、環境保護及環境安全」為主題，設置19個宣導攤位，並有互動遊戲和有獎徵答活動。