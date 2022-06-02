荳荳在《娛樂百分百》中扮演嫦娥。（八大提供）

八大綜合台《娛樂百分百》推出「魷娛民遊戲-端午節特別企劃」，主持人黃偉晉、邱鋒澤與8位藝人分別扮演《白蛇傳》裡的許仙、蛇妖、屈原、嫦娥等人與觀眾歡慶端午節。為了讓各個時空的人「合理化」齊聚一堂，邱鋒澤扮演奇異博士角色，利用他強大的魔法能力開啟多元宇宙，把大家聚集在一起。但邱鋒澤笑稱自己其實是「7億博士」，模仿電影中奇異博士招牌的敞開斗篷的帥氣姿勢，卻被大家虧：「比較像變態」。

端午節前夕，《娛樂百分百》應景推出特別企劃，藝人除了大玩角色扮演，在遊戲中還進行划龍舟、立蛋等端午節習俗，每個人使出渾身解數，希望贏得最後獎金。邱鋒澤搞笑展現「極浮誇」綜藝魂，第一關「龍舟吸盤手」就出怪招，只是出發前還信心滿滿表示可以讓對手紀卜心三秒，卻想不到自己竟超越不了她，氣得他自暴自棄破壞道具，黃偉晉忍不住對搭檔開玩笑說：「你不只輸了，你還要賠《娛樂百分百》道具。」接著挑戰「奪命汨羅江」跳格子，邱鋒澤假裝跳錯格子，調皮吐舌表示「故意的」，看在琳妲、紀卜心眼裡不禁直說：「7億博士好幼稚」；不僅如此，邱鋒澤跌到地板時突發奇想改為匍匐前進，彷彿自己在泳渡汨羅江，俏皮模樣笑翻眾人。

另外，楊士弘化身法海一角，一度像是真正的法海顯靈般連連破關，大家看得超傻眼；扮演嫦娥的荳荳為了獲勝，在跳格子時套用Youtuber阿翰「九天玄女」哏，想像自己在感應般喊著：「九天玄女降落、降落！」一說完直接「降落」摔在地板上，引起大家捧腹大笑！