台鐵企業工會5月1日勞動節「合法不加班」，交通部啟動「類火車」因應，調度客運和遊覽車開出12條「類火車」路線；不料昨日傳出「類火車」滿一個月了，業者都還沒收到租車費用200多萬。有業者表示，五一為了台鐵不開車花了506萬元，公眾只知道「類火車」錢還沒給，但其實公路客運增班費用153萬元、市區客運81萬也還沒給。當初媒合的公路總局則說，早已把客運等增班資料給台鐵了，請台鐵趕快撥款。

台鐵工會五一不加班，公路總局當初協調「類火車」客運、公路客運及市區客運來支援，以出勤車輛每車每日1萬2000元、備勤車輛每車每日6000元計算，總計所需經費506萬7300元。

其中「類火車」客運共12條路線，出勤車輛192輛租金230萬4000元，備勤車輛53輛租金31萬8000元，加上疏運前辦理演練、長官視察或路線勘查等租車費用9萬3300元，合計271萬5300元。

公路客運增班部分共17條路線，出勤車輛114輛租金136萬8000元，備勤車輛28輛租金16萬8000元，合計153萬6000元。

市區客運增班部分共14條路線，出勤車輛64輛租金76萬8000元，備勤車輛8 輛租金4萬8000元，合計81萬6000元。

公路總局表示，因應台鐵員工五一勞動節不加班，協調公路客運、市區公車增班及開行「類火車」臨時客運路線，所需經費已於5月4日與台鐵開會，會議上已經決議租車費由台鐵支付，並比照公路總局專案疏運模式辦理；5月18日公路總局又再次將各路線業者、增加車輛數、班次數及所需經費等資料函送台鐵局，提供該局辦理採購作業參辦，並請該局加速作業期程，儘速將款項撥付予業者。

客運業者則說，台鐵5月27日採購補開標只有「類火車」客運的部分，至於公路客運增班以及市區客運增班的租車費，還沒有著落。業者並表示，開會都是由公路總局召集的，業者是在公路總局的要求下增開班次，不能說跟台鐵開完會、租車經費寄給台鐵局，公路總局就可以完全撇清責任。