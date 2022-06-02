高端疫苗副董事長陳燦堅創立的福又達公司，日前迅速取得唾液快篩「福吉美」進口許可，引發在野黨質疑。國民黨立院黨團今(2日)開記者會踢爆，「福吉美」原廠說明書沒寫能偵測Omicron病毒，衛福部在Omicron高峰期緊急核准這樣的唾液快篩，是要草菅人命？國民黨團總召曾銘宗要求衛福部說明，否則告發圖利。

國民黨團書記長萬美玲指出，根據「福吉美」韓國原廠的英文說明書，其可偵測變異株範圍包括Alpha、Beta、Gamma、Delta，就是沒寫Omicron，民眾買了「福吉美」唾液快篩，卻驗不出來Omicron，買了沒用的廢物回來，是把民眾當冤大頭嗎？

萬美玲也拿出5月23日才取得許可的另一唾液快篩進口商「易可安」的文宣，指出福吉美未取得韓國正式許可，可偵測範圍只有Alpha、Beta、Gamma、Delta，也僅取得澳洲與台灣EUA。

萬美玲質疑，當初衛福部火速核准福又達，讓福又達可以做一整個月的唾液快篩「獨門生意」，啟人疑竇。這樣的唾液快篩不僅沒用途，還可能造成延誤就醫，或是擴大感染風險，無良廠商加上無能政府，非常可怕。

國民黨立委林奕華說，當時衛福部要火速核准，主因是Omicron高峰期，結果最快速核准的產品卻驗不出Omicron，當初進口來做什麼？且她也收到民眾陳情，說CT值12，結果福吉美卻驗不出來。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今回應，該款快篩試劑仿單早於Omicron變異株，因此不會列入，但進口時食藥署會使用Omicron做試驗，都符合規定。

福又達生技公司聲明。(圖/翻攝自 藥師 林士峰臉書)

藥師林士峰今在臉書發文表示，「沒寫不代表沒有，只是說明書跟不上而已，要指控別人驗不出來，好歹自己做實驗嘛，不要玩文字遊戲」，還附上廠商發的聲明書，希望大家理性判斷。該聲明書表示，福吉美可偵測Omicron變異株。

不過，此話一出也引來網友質疑，直言福又達應該要出示原廠證明書以及第三方測試報告，證明確實可以偵測Omicron，怎麼可以「自己發個聲明書就給過？」直指該份聲明口說無憑。