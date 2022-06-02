聯利輪掛上白布條寫上「要工資要回家」等字樣。（洪靖宜攝）

該船就停靠在棧貳庫前方水域。（洪靖宜攝）

貝里斯籍聯利輪3月擱淺在台東富岡漁港外，歷經14天搶救終於脫困，該艘船也被拖往高雄港。但船東因積欠民間廠商拖帶等處理費約2000萬元，遭廠商聲請假扣押，目前停泊高雄港棧貳庫前方水域超過2個月，船員掛出白底紅字「要工資要回家」布條，在人來人往景點引起不少人注意。

貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」今年3月8日擱淺於台東富岡漁港外，順利在3月22日成功拖淺，隨後拖往高雄港，但包含拖帶、回高雄港下水修補工作及污染防治等費用，高達約2000萬元，但船東卻未付款，因此廠商才向法院聲請執行假扣押，導致該艘船目前完全無法移動。

該艘船目前就停靠在知名景點棧貳庫的前方水域中，相當醒目，仔細一看，船上還掛有白布條，用紅字寫上「要工資要回家」、「We want go home」、「Give our salaryHelp us！」等字樣，據了解，這艘船大多是陸籍船員，3月23日進港之後有先卸貨，從4月16日後就一直在該水域上，要等到船東將錢清償完才能移動。

港航局表示，因應目前規定，外國籍船隻船員都只能待在船上，船員生活沒問題，水跟油料今日會由船東負責補給，後續希望能盡快達成船東和廠商之間協議，目前已經建立溝通平台，否則進入司法程序得耗費一段時間，目前雙方透過律師協調，應該近期會有結果。