高市府宣布，將補助長照機構工作人員每月3000元獎勵津貼，另外，也將免費發放每位孕婦5劑快篩、身障者則是每人2劑快篩。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府宣布，將補助長照機構工作人員每月3000元獎勵津貼，另外，也將免費發放每位孕婦5劑快篩、身障者則是每人2劑快篩。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄2日新增1萬495例本土確診個案，其中民眾快篩陽判定確診的共有9861例，而到醫院經由採檢PCR判定確診的民眾共634例，經由PCR判別確診的比例大幅下降至6.04％，高市府宣布，將補助長照機構工作人員每月3000元獎勵津貼，另外，也將免費發放每位孕婦5劑快篩、身障者則是每人2劑快篩。

高雄市長陳其邁表示，由於南部地區進入疫情高原期，長照機構屬於高風險區域，為了體恤辛苦的長照機構工作人員，市府將會於6、7月發放每人每月3000元獎勵津貼，目前暫定先補助2個月。

另外，高市府將發放給每位孕婦5劑快篩試劑，經過統計，高雄共有1萬7000位孕婦，懷孕媽媽可於6月3日至30日攜帶媽媽手冊及身分證到各區衛生所領取，身分證末碼單數的孕婦於周一、三、五領取，身分證末碼雙數的孕婦於周二、四、五領取，而高雄身障民眾也可免費領取每人2劑快篩試劑，約有14萬身障者受惠。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的是50到64歲民眾，百分比為19.2％，而0到11歲則是11.9％、12到19歲6.6％、20到29歲14.2％、30到39歲16.5％、40到49歲17％、65歲以上14.6％。