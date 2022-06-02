國民健康署呼籲，吸菸者為了自身與家人的健康，儘快撥打免付費戒菸專線0800-636363，讓專業的諮詢人員協助陪伴戒菸。（王家瑜攝）

今年54歲的阿漢從國小就開始吸菸，出社會更是每天2包菸，因罹患胃癌接受全胃切除手術，出院後不再碰菸，但回到職場後，同事盛情邀約「請菸」仍讓他破功，因而求助戒菸專線，摸索一套適合自己的戒菸技巧，同事也受他影響開始減菸。醫師指出，戒菸除了靠意志力，專業人員協助也很重要，疫情期間不方便到醫院，亦可利用戒菸專線諮詢。

國健署副署長魏璽倫指出，吸菸會導致肺部傷害，新冠肺炎期間，吸菸者一旦受到病毒威脅，將陷入較高的風險。世界衛生組織（WHO）指出，高達22％癌症是由吸菸造成；國外研究發現，隨每日吸菸量增加，罹患胃癌風險將上升。

今年54歲的阿漢是胃癌癌友，他在4歲左右就把菸品當玩具把玩，還模仿大人點菸，久而久之染上菸癮，出社會後每天菸量高達2包，直到某次檢查發現罹患胃癌，接受全胃切除手術，深深體悟到健康的重要，出院後便不再吸菸。但阿漢回到職場後，因為從事清潔隊工作不時需要停留等候，同事經常相約吸菸，他盛情難卻而重新開始吸菸，妻子鼓勵他撥打戒菸專線。

戒菸專線人員建議阿漢，要懂得拒絕，又不能不近人情，不妨以脆笛酥取代香菸，正好符合他切除全胃的補充熱量需求；太太也發揮巧思，幫阿漢準備小黃瓜、紅蘿蔔等蔬菜條，當同事聚在一起吸菸時，他就拿出食物享用，久而久之，同事也不再邀請他吸菸，阿漢笑說，他會和同事分享蔬菜條，辛苦太太多準備一些，但也意外發現同事吸菸量減少了。

國健署戒菸專線服務中心主任、彰化基督教精神醫學部主任邱南英表示，很多人想靠意志力戒菸，但意志力很薄弱，需要尋求其他幫助；也有些人下定決心要戒菸，想先了解有什麼好方法；或者是正在戒菸路上，但周遭沒有吸菸朋友而感到孤獨，都可以尋求戒菸專線的協助。

邱南英指出，台灣的戒菸成果在全球名列前茅，更是全世界第二個用政府預算提供戒菸服務的國家；國健署戒菸專線服務中心已成立20年，至今共服務136萬人，戒菸成功率達41.5％。據統計，去年（110）戒菸專線共進線2萬1970人次，其中6522人是主動致電，1萬5448人是透過衛生所、醫療院所、職場等轉介。

國健署戒菸專線0800-636363提供國語、英語、台語、客語、越語服務，服務時間為每周一到周六早上9點至晚上9點，周日採電話錄音事後回撥方式；民眾也可利用Line官方帳號（@tsh0800636363），由專業人員提供便利、隱密的諮詢服務，並依個人情況提供戒菸策略與方法，協助挺過戒菸過程。

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