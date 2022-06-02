周四歐洲股市上漲，投資人持續在消化最新公布的通膨和經濟活動數據。

目前泛歐STOXX 600指數上漲0.45%。

主要歐洲股市走高，德國DAX指數漲0.6%，法國CAC指數漲0.91%，義大利FTSE MIB指數漲0.25%。因周四、周五適逢英國女王登基70周年的「白金禧」（Platinum Jubilee）慶典，富時100指數暫停交易。

歐元區5月通膨年率達到8.1%，不僅超出市場預期，更為連續第7個月改寫歷史新高。投資人正在密切關注歐洲央行的動向，以尋找有關升息速度與規模的線索。

俄羅斯持續進攻烏克蘭，以及歐盟宣布將局部、分階段禁止俄羅斯石油進口，亦是影響歐股走勢的主要因素。石油輸出國組織（OPEC）和包括俄羅斯在內的非OPEC產油國，將於周四召開例行的產量政策會議。

周四亞太主要股市普遍下跌，目前港股跌1.07%，稍早前日經指數收跌0.16%，韓股收跌1%，澳洲股市跌0.8%。美東時間周四清晨美股主要指數期貨小漲，道瓊指數期貨目前漲0.23%，標普500指數期貨漲0.35%，那斯達克100指數期貨漲0.5%。

個股方面，人頭馬君度（Remy Cointreau）業績報喜，目前股價上漲1.64%，報173.70歐元。該公司看好其第一財季營收將實現2位數增長。